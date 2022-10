PSG, Real Madrid, FC Barcelone : la pépite Endrick a fait son choix

La suite après cette publicité

C'est le futur phénomène de la planète football. Pour beaucoup d'observateurs, il n'y a aucun doute sur l'avenir brillant qui attend Endrick, le joueur de seulement 16 ans qui a déjà fait plusieurs apparitions avec l'équipe A de Palmeiras ces derniers temps. Il était même devenu le plus jeune joueur à revêtir la tunique du mythique club brésilien en professionnel.

Et s'il ne pourra pas rejoindre l'Europe avant 2024, une fois qu'il aura fêté ses 18 ans, les plus gros clubs européens sont logiquement à l'affût. Ces derniers temps, le Paris Saint-Germain serait même passé à l'attaque avec une offre d'environ 20 millions d'euros, encore loin des 35/40 millions d'euros demandés par l'écurie brésilienne. Le Real Madrid, très friand du marché brésilien, et le FC Barcelone ainsi que Manchester City, seraient aussi à l'affût.

Le choix est fait

Comme l'indique El Debate ce lundi, il y a un grand favori : le Real Madrid. Ces derniers jours, divers médias espagnols expliquaient effectivement que les Merengues avaient déjà entrepris des premiers contacts avec l'entourage du joueur, plutôt positifs. Le journal indique désormais que le choix du principal concerné est fait : le Real Madrid.

En grande partie car le joueur rêverait d'y jouer depuis tout petit, mais aussi parce que l'homme fort du scouting madrilène, Juni Calafat, et l'agent Wagner Ribeiro, auraient définitivement convaincu le clan du joueur. Le Real Madrid doit désormais trouver un accord avec Palmeiras, mais il serait plutôt disposé à s'aligner sur les montants exigés plus haut. Tout indique que les Merengues, qui ont récemment vidé leur quota d'extra-communautaires avec les naturalisations de joueurs comme Vinicius Jr ou Rodrygo, vont accueillir une nouvelle pépite brésilienne dans les prochaines années.