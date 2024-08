Naples : Antonio Conte fou de rage en conférence de presse

Extrêmement déçu après la déconvenue du Napoli ce dimanche soir face à Vérone, Antonio Conte n’a pas mâché ses mots en conférence de presse. Les Napolitains se sont inclinés (3-0) sur la pelouse de l’Hellas Vérone pour leur première rencontre en Serie A sous le mandat du bouillonnant entraîneur italien, qui n’a pas su cacher sa déception après la rencontre. «Nous devons humblement nous excuser auprès du peuple napolitain qui nous suit avec passion. Je suis l’entraîneur et il est normal que j’en assume toute la responsabilité. En deuxième mi-temps, la performance a été inacceptable. C’est une honte, et moi qui suis l’entraîneur, je dois avoir honte. Ceux qui me connaissent savent que mon cœur saigne aujourd’hui», a déclaré l’ancien coach de la Juventus, tout en sobriété.

Extrêmement agacé contre son équipe, l’entraîneur de 55 ans a jugé la performance de ses joueurs « inacceptable », tout en assumant la responsabilité de cette défaite. Conte n’a cependant pas cherché à se trouver des excuses et n’a pas voulu se cacher derrière le mercato pour l’instant raté du club napolitain, en partie à cause du dossier Osimhen qui bloque pour l’instant les finances des Partenopei. Une bonne nouvelle pourrait malgré tout arriver sous peu pour Antonio Conte car Naples serait sur le point de recruter David Neres, l’une des priorités réclamées par l’Italien.