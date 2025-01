LdC : l’arbitre de PSG-Manchester City est connu

Ce mercredi, le PSG sera face à un gros tournant de sa saison. Avant de recevoir Manchester City, au Parc des Princes, les Parisiens ne sont pas assurés de disputer la phase finale de la compétition européenne. Actuellement vingt-cinquièmes et donc virtuellement éliminés, les hommes de Luis Enrique se compliqueraient clairement la tâche en cas de défaite.

Et pour ce choc plus qu’important pour la suite de la saison, l’UEFA vient d’annoncer que M. Szymon Marciniak sera au sifflet face à Manchester City. Le Polonais sera l’arbitre de la rencontre de la 7e journée de la phase de ligue et sera assisté par ses compatriotes Tomasz Listkiewicz et Adam Kupsik, tandis que Damian Kos sera le quatrième arbitre. Tomasz Kwiatkowski et Tiago Martins officieront en tant qu’assistants vidéo, confirme l’instance européenne.