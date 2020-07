Barça : sanctionné, Ansu Fati a joué avec la réserve

Ansu Fati (17 ans) n'a pas joué avec l'équipe fanion du FC Barcelone ce samedi face à Valladolid (succès 1-0). La raison ? Le jeune attaquant a été expulsé lors du derby catalan face à l'Espanyol (1-0) mercredi. Suspendu pour la rencontre du jour, le natif de Bissau est donc resté en Catalogne et a été mis à disposition de l'équipe réserve révèle Sport. Fati a donc participé à un match amical face à Europa à la Ciutat Esportiva. La réserve du Barça prépare ses éliminatoires pour l'accession en deuxième division.

Outre Ansu Fati, Iñaki Peña, Morer, Jorge Cuenca, Monchu et Collado ont également participé à cette rencontre amicale. En ce qui concerne Ansu Fati, il s'agissait de lui faire garder le rythme en vue des futures échéances qui attendent les hommes de Quique Setién. Le match retour des huitièmes de finale de Ligue des champions face au Napoli s'annonce notamment primordial pour les Blaugranas, en plus de la course au titre en Liga...