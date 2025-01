Kvara, Brassier, Kimpembe, Danso : Foot Mercato aborde en direct les dossiers du chaud du mercato !

Ce lundi, le PSG fait à nouveau la une. En plus du dossier Khvicha Kvaratskhelia, le président de l’OL, John Textor, a déclaré qu’il refusait de vendre l’un de ses joueurs à Nasser Al-Khelaïfi et au PSG. À l’OM, Lilian Brassier, prêté par Brest avec option d’achat, pourrait quitter Marseille cet hiver. Plusieurs clubs, dont Rennes, se montrent intéressés. Parallèlement, Lens a reçu les premières offres concrètes pour Kevin Danso. Nos journalistes, Alexandre Chaillol et Sébastien Denis, vous donnent rendez-vous en plateau pour analyser les dossiers chauds de ce mercato hivernal.

