Les dessous de la retraite surprise de Gerard Piqué

L'annonce a fait grand bruit. Et en a étonné plus d'un. Gerard Piqué a révélé qu'il prendrait sa retraite sportive dès ce week-end, à l'issue de la rencontre entre le FC Barcelone et Almeria samedi (à suivre en direct sur notre site à partir de 21h), dans le cadre de la 13e journée de Liga. Pas grand monde ne l'avait vu venir, à part l'intéressé lui-même. C'est ce qu'on comprend ce matin, au lendemain de la publication de cette information principale, au travers de la lecture de la presse espagnole, qui révèle les dessous de cette affaire.

«Pourquoi maintenant ?» s'interroge Marca dans ses colonnes. Rien n'allait plus depuis quelque temps entre le club, le joueur, les supporters et même Xavi. Il fallait que cela se termine et plutôt avec la manière, eu égard au palmarès absolument gigantesque de Piqué, et à la trace qu'il laissera au Barça. Le défenseur de 35 ans a en réalité anticipé la vidéo publiée hier sur les réseaux sociaux révélant sa retraite sportive. Elle était initialement prévue pour la fin de saison mais vu le contexte brûlant et les mauvaises performances sportives de Piqué, une autre décision a été prise.

Piqué a pris tout le monde de court

Preuve que les relations entre la direction et le champion du monde 2010 n'étaient pas au beau fixe, Piqué en a informé Laporta qu'hier lors d'une réunion, affirme AS. Le joueur y pensait depuis un petit moment. Il voyait bien comment les éléments tournaient en sa défaveur. Le club ne l'a pas vraiment protégé après sa prestation catastrophique contre l'Inter au Nou Camp. Il y a également eu des petites phrases ici et là de la part de membres du conseil d'administration. Il était temps de partir. L'annonce a en revanche pris de court pas mal de monde au club.

Notamment les gens du CA, mais aussi Laporta en personne, qui ne s'attendait pas aussi rapidement à la publication de la vidéo, le vestiaire et le staff. C'est ce qu'indique un autre article de AS, tout en expliquant que Piqué ne souhaite pas la faire à l'envers à son club de (presque) toujours. Dans la conversation qu'il a eue avec son président, le bientôt retraité a préféré évacuer toutes les questions financières liées à son contrat, courant jusqu'à 2024. Il a fait comprendre à son interlocuteur qu'un accord sera facile à trouver et qu'il était prêt à faire pas mal de sacrifices pour le bien du Barça.