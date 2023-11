OM-OL : le témoignage glaçant de Jake O’Brien sur les incidents

Dimanche, le 122e Olympico de l’histoire entre l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais n’a pas eu lieu en raison d’incidents en marge au coup d’envoi. Sur le trajet menant à l’Orange Vélodrome, le bus rhodanien a été pris pour cible par des jets de projectiles. Si certains joueurs de l’effectif de Fabio Grosso, gravement blessé au visage, ont réagi à chaud après les incidents, à l’image de Dejan Lovren, c’est au tour de Jake O’Brien de livrer son témoignage sur les faits. Présent à l’arrière du car lyonnais, l’ancien joueur de Crystal Palace se souvient d’avoir pris conscience de la gravité de la situation en constatant une vitre brisée au milieu de l’autocar.

«La plupart d’entre nous avions nos écouteurs, écoutant de la musique, puis tout d’un coup, il y a eu un big bang. Au début, je n’en avais aucune idée parce que ma musique était forte, mais ensuite, ils jetaient des pierres et des trucs à travers les fenêtres. Nous avons levé les yeux et ils passaient par toutes les fenêtres. Il y avait des centaines de supporters marseillais et des trucs ont été tirés à travers les fenêtres. Certains d’entre eux portaient des cagoules. Il n’y avait pas grand-chose que la police qui nous escortait pouvait faire. Ils étaient devant (le bus) et ils venaient sur le côté. Il s’agissait juste de se couvrir la tête jusqu’à ce que nous arrivions au stade», a déclaré l’Irlandais lors d’un entretien accordé à The Athletic.