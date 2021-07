Christophe Lollichon voit Donnarumma numéro un au PSG

Sacré meilleur joueur de l'Euro après avoir brillé en quart, en demi et en finale, Gianluigi Donnarumma va débarquer au PSG avec un titre de champion d'Europe. Voilà qui va renforcer la concurrence avec Keylor Navas et causer quelques maux de tête à Mauricio Pochettino. L'entraîneur argentin va devoir trancher entre les deux gardiens, tous les deux parmi les meilleurs du monde. Il peut choisir entre une forme d'alternance, une hiérarchie bien définie ou alors céder l'un des deux portiers. Un prêt de Donnarumma avait été évoqué mais cette piste a semble-t-il été écarté et c'est tant mieux selon Christophe Lollichon. L'entraîneur des gardiens à Chelsea estime que l'Italien devrait être le numéro un et qu'une alternance est difficilement envisageable.

La suite après cette publicité

«Je déteste ça parce que je pense qu’il faut un numéro 1. En procédant de la sorte, vous mettez un coup de canif dans le contrat de confiance avec votre gardien. Le gars s’entraîne et il sait que le week-end suivant, il ne va pas jouer. Mais sincèrement, en termes de progression et de développement, je ne vois pas l’intérêt pour Donnarumma, à 22 ans, de rentrer dans une alternance. Le meilleur moyen de progresser c’est la compétition avec 40, 45 ou 50 matchs dans la saison. Si vous enlevez ça à un gardien, ce n’est pas bon. Pour Navas, c’est un peu différent, avec tout le respect que l’on doit à son palmarès. Mais si les deux restent, je pense que ça ne peut être que Donnarumma titulaire», croit Lollichon, interrogé par Le Parisien.