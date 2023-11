OL : le groupe face à Rennes sans Clinton Mata

Ce dimanche, l’OL n’a vraiment plus le droit à l’erreur. Lanterne rouge de Ligue 1 avec quatre petits points, le club rhodanien est en déplacement en Bretagne et s’en va défier un Stade Rennais décevant depuis le début de saison (17h05). Et alors que Bruno Genesio et son groupe partent favoris face à son ancienne équipe, Fabio Grosso, le coach rhodanien, a dévoilé son groupe ce samedi.

Suspendu la semaine passée contre Metz, Corentin Tolisso est de retour avec son club formateur. Mauvaise nouvelle néanmoins pour les Gones : Clinton Mata est absent. Arrivé cet été en provenance du Club Bruges, le défenseur droit angolais est l’un des meilleurs lyonnais depuis le début de saison. «Concernant Clinton Mata, qui n’avait pas participé à la séance de vendredi, Fabio Grosso estime qu’il n’est pas encore en pleine possession de ses moyens physiques», explique l’OL dans un tweet annexe. Les jeunes Mamadou Sarr et Achraf Laaziri ne sont pas dans le groupe également.

