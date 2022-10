Mauro Icardi a pété les plombs à cause de Wanda Nara

La suite après cette publicité

Mauro Icardi fait parler de lui loin du Paris Saint-Germain. Mais pas pour ses prestations sur le terrain. Actuellement prêté à Galatasaray (2 matches, 1 titularisation, 0 but), l'Argentin est en train de régler ses problèmes de coeur sur la place publique. Récemment, Wanda Nara, son épouse et agent, a confirmé que le couple s'était séparé. Mais ils n'en ont pas terminé l'un avec l'autre. La semaine dernière, l'attaquant a flingué son (ex?) compagne, qui entretiendrait d'ailleurs une relation avec le rappeur argentin L-Gante. «Elle est la risée du monde entier. Beaucoup de mensonges se sont accumulés. Je ne suis pas encore séparé, je suis marié. Elle est en colère et moi aussi. Ce sont des choses qui arrivent dans un couple et qui peuvent être résolues d'une autre manière. Personne ne peut croire ce qui se passe dans sa tête. Nous pouvons nous séparer, mais nous ne le faisons pas de cette façon», avait-il confié.

Le Corriere dello Sport a d'ailleurs ajouté que Mauro Icardi était très remonté contre Wanda Nara, lui qui est actuellement en Turquie avec leurs enfants pendant qu'elle passe du bon temps en Argentine avec son nouvel amant. De quoi le rendre fou de rage. Pour cette raison, le footballeur, toujours épris, a pris l'avion pour se rendre au pays et reconquérir sa femme. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Une fois devant l'hôtel où séjourne Wanda Nara, Mauro Icardi, en colère, aurait été stoppé par le service de sécurité et la police. Il a finalement été autorisé à entrer par la suite, puisque son agent aurait donné son accord. Mais ils ne seraient pas forcément entendus lors de leurs échanges. Ce qui est sûr, c'est que son voyage express en Argentine n'a pas plu à Galatasaray, qui était furieux. Même si le joueur a démenti, plusieurs médias ont partagé des photos de lui présent au pays. La suite au prochain épisode...