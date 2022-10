Mauro Icardi dézingue Wanda Nara

La saga Icardi est de retour ! Alors que Mauro est parti en prêt du côté de Galatasaray, ses problèmes de couple avec Wanda Nara font toujours autant parler. Encore une fois, les deux stars entretiennent le flou concernant leur relation. Mais hier, durant un live réalisé hier soir sur Instagram et dont les propos ont été rapportés par la Gazzetta dello Sport, Mauro Icardi a tenu à recadrer celle qui serait toujours sa femme.

La suite après cette publicité

« Elle est la risée du monde entier. Beaucoup de mensonges se sont accumulés. Je ne suis pas encore séparé, je suis marié. Elle est en colère et moi aussi. Ce sont des choses qui arrivent dans un couple et qui peuvent être résolues d'une autre manière. Personne ne peut croire ce qui se passe dans sa tête. Nous pouvons nous séparer, mais nous ne le faisons pas de cette façon. Wanda a dit que nous le sommes déjà, mais le week-end dernier, j'étais avec elle en Argentine et nous nous sommes bien amusés, nous étions ensemble. Jusqu'à mon départ, tout allait bien. Les enfants lisent les nouvelles. Ils ont leurs propres réseaux sociaux et bien sûr ils voient ce qui se dit et me demandent ensuite. Comme je l'ai toujours fait, je clarifie tout et je leur dis la vérité. Nous sommes des personnalités publiques, célèbres, qui font toujours l'actualité. J'aimerais que ce soit pour d'autres choses, mais malheureusement aujourd'hui ce n'est pas comme ça », a-t-il déclaré.