EdF : l’immense joie de Khéphren Thuram après sa première convocation

Appelé pour la première fois de sa carrière en Bleus ce jeudi, Khéphren Thuram (21 ans) a vécu une journée riche en émotions. Le jeune milieu de terrain de Nice, qui a accompli un «rêve d’enfant» en début d’après-midi, a parachevé sa journée par une qualification en quarts de finale de la Ligue Europa Conférence, grâce à la victoire de Nice face au Sheriff Tiraspol (3-1, 4-1 score cumulé). Après la rencontre, il a réagi au micro de Canal+ Foot sur sa convocation en équipe de France.

«On était en train de manger. J’étais sur mon téléphone et on a tous regardé la liste avec mes coéquipiers. Ils étaient très, très contents pour moi. On était tous un peu déçus pour Jean-Clair Todibo (présélectionné mais pas appelé), mais lui, il était très content pour moi, il m’a fait beaucoup de câlins, je le remercie beaucoup, a souligné le joueur formé à Monaco. C’est un rêve d’enfant d’être sélectionné avec mon frère (Marcus Thuram, attaquant du Borussia Mönchengladbach), mais ça doit être plus fort pour mes parents. C’est une très belle journée. J’ai été appelé en équipe nationale et on s’est qualifiés pour les quarts de finale, donc je suis très, très content.»

