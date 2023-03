EdF : deux petits nouveaux pré-sélectionnés par Didier Deschamps

Voilà qui pourrait mettre encore un peu plus l’OGC Nice sous le feu des projecteurs. En grande forme depuis la nomination de Didier Digard sur le banc des Aiglons, le club azuréen s’appuie notamment sur deux piliers de sa colonne vertébrale, à savoir Jean-Clair Todibo (23 ans) et Khéphren Thuram (21 ans). Le défenseur central passé par le Barça et le frère de Marcus Thuram font partie des éléments clés de cette formation niçoise, et ils pourraient bien changer de dimension dans les prochains jours.

La suite après cette publicité

Selon les informations divulguées par Nice-Matin ce vendredi, Todibo et Thuram ont été pré-sélectionnés par Didier Deschamps, en vue du prochain rassemblement de l’équipe de France. Si l’ancien Toulousain n’a jamais eu cet honneur auparavant et ne compte qu’une cape avec les Espoirs, son coéquipier tricolore est bien installé avec les U21 (14 sélections, 2 buts) et avait déjà reçu une pré-convocation avant la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Les deux hommes pourraient en tout cas fêter une grande première à l’occasion des éliminatoires de l’Euro 2024, face aux Pays-Bas (24 mars) et à l’Irlande (27 mars).

À lire

Indice UEFA : la France au bord de la catastrophe !