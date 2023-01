Nice : Jean-Clair Todibo se verrait bien en Bleu

La suite après cette publicité

Lancé dans le grand bain de la Ligue 1 en 2018 à Toulouse, Jean-Clair Todibo avait ensuite connu une période un peu plus délicate lors de ses passages au Barça, à Schalke 04 ou encore à Benfica. Titulaire désormais inamovible à Nice depuis deux saisons, où il a récemment prolongé jusqu’en 2027, le natif de Cayenne a pris en maturité mais déborde toujours d’ambition. Dans un entretien accordé au journal L’Équipe, l’ancien international espoir français a évoqué ce qui lui manquait pour être appelé chez les A.

«Honnêtement, je ne me sens pas loin des défenseurs centraux qui ont été appelés mais je ne fais pas de fixette et j’ai toujours été très réaliste. Collectivement, notre début de saison n’a pas été bon et ça ne me permettait pas d’imaginer être appelé. Après, si on avait été deuxièmes au moment de la liste, pourquoi pas… Je ne me suis pas fait d’illusions», a-t-il confié. À un poste où la concurrence est féroce en Équipe de France, Jean-Clair Todibo devra continuer de montrer les crocs pour imiter son ancien partenaire William Saliba, désormais habitué de Clairefontaine.

À lire

Mercato : Nice met les barbelés sur Jean-Clair Todibo