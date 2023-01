Mercato : Nice met les barbelés sur Jean-Clair Todibo

L’âge de la maturité. À 23 ans, Jean-Clair Todibo est un nouvel homme et un nouveau joueur. Qu’il semble loin le jeune et fougueux défenseur central arrivé très jeune du côté du FC Barcelone à l’âge de 19 ans en provenance du TFC après des débuts prometteurs en Ligue 1. Après différentes expériences européennes (Barcelone, Schalke 04, Benfica), le natif de Cayenne a fait son retour en Ligue 1 et a posé ses valises à Nice pour un prêt qui s’est vite transformé en un transfert définitif.

Heureux dans la cité azuréenne, l’ancien Toulousain montait clairement en puissance et enchaînait les bonnes performances ces derniers mois comme lors de ce soir de décembre 2021 où il fait vivre un cauchemar à Kylian Mbappé en le muselant parfaitement pendant 90 minutes. Pisté par de nombreux clubs européens l’été dernier (Newcastle, Manchester United et l’Inter Milan), le roc défensif du Gym prolongeait finalement son contrat jusqu’en juin 2027 pour le grand grand bonheur de la direction niçoise.

À commencer par Florent Ghisolfi qui érigeait alors son numéro 25 en véritable modèle et en symbole. « Il est très performant, et il a encore un potentiel énorme à exploiter. L’investir sur la durée à l’OGC Nice témoigne de la stabilité que nous voulons instaurer avec ce type de joueur », justifiait alors le tout frais directeur sportif des Aiglons. Depuis, sur les terrains, le natif de Cayenne a montré à sa direction que cette dernière avait bien fait de prolonger son bail. Très régulier, la tour de contrôle de la défense niçoise n’en finit de faire étalage de ses nombreuses qualités à savoir les un contre un, le duel physique, sa lecture du jeu, mais aussi sa relance balle au pied.

Face à Rennes encore début janvier, il a impressionné les observateurs. Si Nice a perdu 2-1, le score aurait pu être bien plus sévère sans les nombreuses interventions, tacles et interceptions de sa tour de contrôle défensive. Aux portes de l’Équipe de France, il pourrait être appelé lors du prochain rassemblement au mois de mars, Jean-Clair Todibo est aujourd’hui de nouveau ciblé par de très gros clubs européens venant d’Angleterre et d’Allemagne notamment. Selon nos informations, le Gym a mis les barbelés et a déclaré intransférable l’ancien Barcelonais cet hiver. N’ayant pas de problèmes financiers avec Ineos, Florent Ghisolfi peut être serein pour le mois de janvier. Pour ce qui est du prochain mercato estival, il s’agira d’une autre histoire…