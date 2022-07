Mercato Nice : ça se bouscule pour Jean-Clair Todibo !

Arrivé sur la pointe des pieds à Nice il y a de cela 18 mois après un prêt de six mois au Benfica Lisbonne, Jean-Clair Todibo n'a pas mis longtemps à mettre tout le monde dans sa poche au Gym mais plus généralement en Ligue 1. L'ancien international espoir tricolore a pu enfin valider les promesses entrevues au TFC et à Schalke 04 à ses débuts et qu'il n'avait pas pu mettre en oeuvre au FC Barcelone.

Mais au sein de la cité azuréenne, le roc défensif tricolore peut enfin faire parler ses qualités. Devenu un titulaire indiscutable (36 matches disputés en L1 cette saison), il est à 22 ans devenu un taulier du club. De quoi attiser la convoitise de nombreux clubs européens qui se sont rappelés au bon souvenir du joueur.

Du beau monde sur Todibo

Selon nos informations, le FC Séville et le Napoli ont approché concrètement l'OGC Nice. Mais le club niçois n'entend pas se séparer du joueur et ont repoussé poliment cette double approche. Dans le même temps, le nom de Todibo a également circulé du côté de Newcastle et de Manchester United. Les deux clubs apprécient le profil du natif de Cayenne et n'excluent pas de passer à l'offensive d'ici la fin du mercato.

Acheté 8,5 M€ au Barça l'année dernière, Todibo est estimé à plus de 20 M€ par le club azuréen. Il va être intéressant de voir la posture de la direction de l'OGCN à l'égard de son défenseur qui va forcément être attentif à l'évolution du mercato niçois et de sa situation personnelle durant l'été...