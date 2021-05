PL : Tottenham se loupe face à Aston Villa, Everton s'impose sur le fil

Ce mercredi soir se déroulait la suite de la 37ème journée de Premier League. Victorieux (2-0) face à Wolverhampton le week-end dernier, Tottenham devait l'emporter au Tottenham Hotspur Stadium face à Aston Villa pour conserver sa sixième place qualificative en Ligue Europa. La rencontre démarrait idéalement pour le club londonien qui ouvrait le score par Bergwijn (1-0, 8e). Douze minutes plus tard, Reguilon reprenait malencontreusement un centre de Nakamba et trompait Lloris (1-1, 20e). Juste avant la pause, Watkins récupérait un ballon contré par Traoré et ajustait de près Lloris (1-2, 39e).

Avec de douzième revers de la saison, Tottenham restait sous la menace de West Ham et Everton au classement. De son côté, Everton devait absolument rafler la mise ce soir face à Wolverhampton pour conserver un espoir de décrocher un strapontin européen en fin de saison. Les Toffees surpris par Sheffield (0-1) le week-end dernier, se reprenaient bien et l'emportaient sur la plus petite des marges grâce à Richarlison (1-0, 48e). Le club entraîné par Carlo Ancelotti revenait à hauteur de Tottenham au classement et pouvait encore rêver d'Europe. Enfin, Newcastle se remettait bien de son revers face à Manchester City (3-4) vendredi dernier, et tirait son épingle du jeu face à Sheffield United (1-0) déjà condamné. Willock (1-0, 45+4) permettait aux Magpies de signer leur onzième succès de la saison synonyme de quinzième place au classement.

Les résultats de la soirée

Everton 1-0 Wolverhampton : Richarlison (48e) pour Everton

Newcastle 1-0 Sheffield United : Willock (45+4) pour Newcastle

Tottenham 1-2 Aston Villa : Bergwijn (8e) pour Tottenham ; Reguilon (20e, csc), Watkins (39e) pour Aston Villa

