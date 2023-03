Bayern Munich : Julian Nagelsmann est au fond du trou !

La suite après cette publicité

Un coup de couteau dans le dos. Voici ce que doit certainement ressentir Julian Nagelsmann vis-à-vis du Bayern Munich. Hier soir, la presse allemande, Bild en tête, a annoncé que les pensionnaires de l’Allianz Arena allaient se séparer du technicien âgé de 35 ans. Recruté en 2021 pour prendre la succession de Hans-Dieter Flick, l’ancien entraîneur de Hoffenheim et du RB Leipzig devait poser sa patte sur l’équipe bavaroise. Les dirigeants munichois y croyaient, eux qui n’avaient pas hésité à signer un chèque de 25 M€ à Leipzig pour le récupérer et qui le voyaient à la tête de l’équipe sur le long terme. Mais rapidement, de premiers couacs ont fait surface.

Nagelsmann a appris la nouvelle dans la presse

Ses relations avec certains joueurs, dont Robert Lewandowski, étaient plutôt fraîches. Malgré tout, il a toujours été soutenu par sa direction. Cette saison encore, les décideurs allemands ont toujours été derrière leur coach. Pourtant, tout n’était pas rose. Et les choses se sont empirées au fur et à mesure de la saison. Les résultats en Bundesliga, où le BVB est passé en tête; le manque de progression des joueurs (les jeunes comme les stars) ou encore ses relations avec certains éléments du groupe dont Leroy Sané, Manuel Neuer ou Serge Gnabry, ont pesé dans la balance. D’ailleurs, le vestiaire du Bayern Munich ne comprenait pas pourquoi Nagelsmann ne parlait uniquement qu’à Joshua Kimmich, son relai auprès du groupe.

À tout cela, il faut ajouter que les patrons du Bayern Munich n’ont pas apprécié que le coach allemand parte skier en Autriche pendant la trêve de mars alors que les joueurs qui n’étaient pas en sélection étaient à l’entraînement. Ils ont perçu cela comme un très mauvais signal. Pour toutes ces raisons, mais aussi parce qu’ils ne voulaient pas rater l’opportunité Thomas Tuchel, les Munichois ont décidé de couper la tête de Nagelsmann. Mais tout cela s’est fait dans son dos. C’est ce qu’explique Sport 1 qui assure que le coach n’était pas au courant des intentions du club avant que cela fuite dans les médias hier soir. Il a été mis au courant dans la foulée par sa direction, qui doit le rencontrer cet après-midi au centre d’entraînement afin d’officialiser la nouvelle.

Il est très choqué

Sport 1 explique que Nagelsmann est très surpris et même choqué par cette décision. Il n’a pas senti le coup venir, d’autant que sa direction a continué à le soutenir publiquement. Il y a quatre jours encore, le président Herbert Hainer le confortait. «Nous planifions avec lui à long terme et avons documenté cela avec un contrat de cinq ans parce que nous voulons construire quelque chose avec lui. Vous pouvez voir de nets progrès au cours de ces un an et demi.» Des déclarations faites alors que les dirigeants discutaient déjà avec Thomas Tuchel. Sport 1 parle d’un manque d’humanité du Bayern Munich, pour qui la priorité est la performance.

Nagelsmann, qui a mené l’équipe en 1/4 de finale de la Ligue des Champions il y a quinze jours, est tombé de très haut. Il souhaitait recharger les batteries en prenant quelques jours de repos en Autriche dans le Tyrol avant le choc face au BVB le 1er avril. Mais il a appris dans la presse qu’il ne serait plus le coach du Bayern Munich et qu’un accord avait été trouvé avec Thomas Tuchel. Un coup de massue pour Nagelsmann, qui ne sera pas licencié, mais libéré et qui touchera son salaire tant qu’il ne trouvera pas un autre club. Remercié, comme son staff d’ailleurs, le technicien allemand, qui est au fond du trou, a vécu une rupture brutale et douloureuse avec le Bayern Munich, qui en a dragué un autre dans son dos. Un vrai manque de classe.