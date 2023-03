Bayern Munich : les raisons du départ surprise de Julian Nagelsmann

La suite après cette publicité

Dans le football, tout va très vite. Et Julian Nagelsmann, s’il ne le savait pas encore, vient de l’apprendre à ses dépens. Après avoir connu des premières difficultés en début de saison avec le Bayern Munich, le jeune technicien de 35 ans semblait avoir trouvé des solutions pour redresser la barre. Mais malgré les huit victoires (sur 8) en Ligue des Champions et donc la victoire face au PSG en 8es de finale, l’ancien coach de Leipzig ne faisait pas l’unanimité dans son club. Loin de là. Et ce jeudi soir, la presse allemande a sorti une grosse bombe. Le Bayern Munich a décidé de limoger son entraîneur avec effet immédiat. Les contrats doivent être signés et tout est déjà bouclé pour son successeur.

Après avoir sorti l’info de manière assez brute, le quotidien allemand BILD a révélé les raisons qui ont poussé la direction bavaroise à agir aussi rapidement et de manière aussi sèche. Depuis le début d’année 2023, le Bayern Munich a perdu 10 points en Championnat. Beaucoup trop pour un club comme le Bayern. Pour ne rien arranger, le Borussia Dortmund a repris la tête du classement avec une confrontation directe qui arrive dans quelques jours. Le club tient Julian Nagelsmann comme principal responsable de cette situation. Et les résultats en C1 n’ont pas sauvé sa peau. La direction a même estimé que cette trêve internationale était l’occasion parfaite pour se séparer de son entraîneur et permettre à son successeur d’avoir le temps de préparer la reprise.

La peur de perdre Tuchel une nouvelle fois

Le Bayern Munich ne voulait pas perdre de temps et estimait que cette trêve était la bonne puisque les grosses échéances sportives arrivent dans peu de temps : la double confrontation face à Manchester City en C1, le choc décisif en Bundesliga face à Dortmund et le match de Coupe d’Allemagne face à Fribourg (quart de finale). Preuve que la décision a été prise rapidement, le média allemand précise que Julian Nagelsmann n’était absolument pas au courant de cette décision jusqu’à ce jeudi soir. Encore hier, il skiait tranquillement en Autriche et ne s’attendait certainement pas à recevoir cette nouvelle un jour plus tard.

Enfin, point important : son successeur. Les Bavarois ont décidé de vite passer à autre chose pour ne pas rater une nouvelle fois Thomas Tuchel. L’ancien coach du PSG est bien le remplaçant de Nagelsmann et il devrait être officialisé ce vendredi. Il animera sa première séance en début de semaine prochaine. BILD ajoute que le Bayern Munich avait peur de voir Thomas Tuchel encore lui échapper cet été, alors que le Real Madrid se séparera sans doute de Carlo Ancelotti en fin de saison et cherchera un nouveau coach. Tottenham, qui cherche un remplaçant à Conte sur le départ, avait aussi entamé des discussions avec l’ex-coach de Chelsea. De quoi faire peur au Bayern, qui a donc décidé d’assurer ses arrières pour ne pas revivre le scénario de 2018 (le PSG l’avait récupéré au nez et à la barbe du Bayern Munich).