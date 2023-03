Le vestiaire du Bayern Munich n’en pouvait plus de Julian Nagelsmann

La suite après cette publicité

L’Allemagne vit un véritable séisme depuis hier soir. Au coeur de la soirée, on apprenait par le biais de plusieurs médias, qui confirmaient tour à tour cette même information. Julian Nagelsmann est viré de son poste d’entraîneur du Bayern Munich sur le champ, en pleine trêve internationale. Le club est pourtant toujours sur la route d’un potentiel triplé : Bundesliga-Coupe d’Allemagne-Ligue des Champions. La direction en a décidé autrement. Elle a choisi Thomas Tuchel pour prendre la suite.

Déjà intéressée par la venue de l’ancien entraîneur du PSG, la direction a eu peur de voir le technicien lui passer une nouvelle fois sous le nez. Elle a pourtant répété à mainte reprise ces dernières semaines qu’elle avait toute confiance en Nagelsmann. Le vestiaire n’était pas du tout du même avis pourtant. On connaissait déjà les tensions entre le jeune entraîneur et Manuel Neuer par exemple. Nagelsmann avait écarté l’entraîneur des gardiens, Toni Tapalovic, très proche du capitaine de la Mannschaft.

À lire

Le Bayern Munich va se séparer de Julian Nagelsmann pour Thomas Tuchel !

Nagelsmann s’était mis le vestiaire à dos

Plus récemment, il y a eu l’affaire de la taupe dans le vestiaire. La semaine dernière, il s’est plaint de voir certains de ses schémas tactiques sortir dans un numéro de Sport Bild. « Il y a une taupe dans notre vestiaire, ce qui complique sérieusement notre travail. Ce qui m’importe, c’est de pouvoir me regarder dans le miroir. Pour cette personne, elle aura du mal à se regarder dans le miroir. Je me demande ce que vise cette personne. Je ne vois pas quelle peut être sa motivation.»

La suite après cette publicité

Le licenciement de Nagelsmann est-il juste ? Oui Non

Dans la foulée, le Bayern Munich a chuté à Leverkusen (2-1), abandonnant la première place de la Bundesliga au Borussia Dortmund. Les joueurs avaient-ils déjà lâché Nagelsmann ? On peut se le demander après les déclarations particulièrement agacées d’Hasan Salihamidžić, lequel a fustigé l’attitude des joueurs. Le choix de laisser Kingsley Coman et Jamal Musiala sur le banc avait aussi de quoi étonner beaucoup de monde au club, qui a finalement décidé d’arrêter les frais.