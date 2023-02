Julian Nagelsmann et Manuel Neuer proches de la réconciliation

La suite après cette publicité

Ouvertement critiqué par Oliver Kahn et Hasan Salihamidžić ces derniers jours, à la suite de ses propos tenus sur la gestion du Bayern Munich, Manuel Neuer tente d’arrondir les angles avec son club. Bild rapporte ce vendredi que le gardien allemand aurait rencontré son entraîneur Julian Nagelsmann pour tenter de recoller les morceaux.

Absent jusqu’à la fin de la saison en raison d’une grave blessure subie au ski, Neuer avait accordé un entretien à The Athletic ces dernières semaines, au cours duquel il avait remis en question le choix du club de ne pas avoir conservé son entraîneur des gardiens et ami, Toni Tapalovic. Selon le quotidien allemand, Nagelsmann et le capitaine bavarois auraient ainsi clarifié la situation, afin de ne pas polluer l’atmosphère, d’autant que le choc face au PSG pointe le bout de son nez.

