Le Bayern Munich reprend de volée Manuel Neuer

Manuel Neuer est habitué aux sorties périlleuses. Sur sa ligne de but, le portier allemand n’hésite pas à aller au combat. Actuellement blessé après s’être cassé la jambe au ski, il a décidé de réaliser une sortie médiatique coup de poing. Longuement interrogé par The Athletic et le Süddeutsche Zeitung, il a évoqué sa blessure. «Les dirigeants du Bayern étaient sous le choc. Personne ne pouvait rien dire au début. C’est peut-être pour cela qu’ils étaient un peu réservés à mon égard. Je pouvais le comprendre. J’ai mis une photo dans notre groupe WhatsApp et je me suis excusé. J’ai aussi appelé les responsables, je me suis excusé et j’ai dit que j’étais désolé.»

Il aurait peut-être dû aussi demander pardon pour avoir donné ces interviews sans l’accord de son club. Un club qu’il n’a d’ailleurs pas hésité à tacler après avoir appris le limogeage de Toni Tapalovic, entraîneur des gardiens bavarois et ami proche. Ce qu’il a vécu difficilement. «Cela a été un coup alors que j’étais déjà à terre (…) C’est comme si on m’arrachait le cœur. C’est la chose la plus brutale que j’aie vécue dans ma carrière.» Manuel Neuer a donc décidé de vider son sac dans la presse. Une attitude qui n’a donc pas été du goût des patrons bavarois puisque le portier est le capitaine de l’équipe et qu’il est actuellement blessé.

Le Bayern Munich en veut beaucoup à Neuer

Ce lundi, Bild a révélé qu’il pourrait perdre le brassard. D’autres médias ont, eux, évoqué une possible séparation alors que le gardien est sous contrat jusqu’en 2024. Après Oliver Kahn, qui a recadré le joueur, le directeur sportif Hasan Salihamidzic a lâché : «la déception nous touche aussi parce que Manuel a mis ses intérêts personnels au-dessus des intérêts du club. Je comprends que Manuel soit touché personnellement. Mais en tant que capitaine, j’aurais attendu de sa part une meilleure attitude.»

Ce lundi soir, le président Herbert Hainer a dégainé à son tour au micro de Sky Germany. Et lui aussi n’a pas été tendre. «Je soutiens à 100% ce qu’ont dit Oliver Kahn et Hasan Salihamidzic. C’était incompréhensible pour nous et aussi décevant que Manuel Neuer n’ait pas cherché le chemin qui mène à nous, mais soit allé directement vers le public. Manuel Neuer a une responsabilité particulière en tant que capitaine, mais il a placé ses propres intérêts au-dessus de ceux de l’équipe et du club. Avec toute la compréhension que j’ai pour son humeur, la chose la plus importante est le club. Et c’est pourquoi nous sommes déçus par son approche».

Le patron munichois a tranché

Puis, le patron du Bayern Munich, très touché et affecté par cette initiative, en a remis une couche. «Manuel est avec nous depuis si longtemps et c’est un si grand joueur. Il devrait avoir suffisamment confiance pour venir nous voir et en discuter d’abord et ne pas le rendre public immédiatement. Nous allons nous asseoir avec lui maintenant, travailler et discuter de tout de manière professionnelle. Manuel Neuer est un gardien de but de classe mondiale et est avec nous depuis plus de dix ans. Le plus important maintenant, c’est qu’il se rétablisse et qu’il puisse rejouer et ensuite nous verrons». Il a donc exclu de mettre le joueur à la porte.

«Non pas du tout», a-t-il répondu quand il lui a été demandé si une résiliation était possible. C’est pourtant après une interview fracassante donnée sans l’accord de son club que Cristiano Ronaldo a été remercié à Manchester United. Mais les pensionnaires de l’Allianz Arena n’y songent pas. «C’est pourquoi nous sommes le FC Bayern. Nous résoudrons toujours ces problèmes en interne. Cela nous rend forts», a assuré Hainer. Un dirigeant très déçu par Manuel Neuer, qui a mis le feu au Bayern Munich à quelques jours d’affronter le Paris Saint-Germain en huitième de finale aller de l’UEFA Champions League. Il n’y a pas que le PSG qui a des problèmes à régler avant ce choc cinq étoiles.