Bayern Munich : Hasan Salihamidžić recadre à son tour Manuel Neuer

Manuel Neuer continue de s’attirer les foudres de ses dirigeants. Le gardien allemand, qui a accordé un entretien au journal allemand Süddeutsche Zeitung et au site spécialisé The Athletic ces derniers jours, avait dénoncé la gestion du club à la suite du renvoi de son entraîneur et ami, Toni Tapalovic.

Après le recadrage d’Oliver Kahn plus tôt dans la semaine, c’est au tour d’Hasan Salihamidzic de monter au créneau. «La déception nous touche aussi parce que Manuel a mis ses intérêts personnels au-dessus des intérêts du club. Je comprends que Manuel soit touché personnellement. Mais en tant que capitaine, j’aurais attendu de sa part une meilleure attitude», a ainsi confié le directeur sportif du club dans l’hebdomadaire Bild am Sonntag. À 9 jours du déplacement à Paris, l’ambiance est toujours sous haute tension à Munich.

