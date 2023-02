Le Bayern Munich va punir Manuel Neuer, la presse catalane chambre le Real Madrid

Manuel Neuer destitué ?

Le club bavarois fait face à une crise en interne après la sortie médiatique de Manuel Neuer. L’emblématique gardien munichois s’en est pris ouvertement à ses dirigeants après avoir appris le limogeage de Toni Tapalovic, qui était à la fois le coach des gardiens du Bayern Munich et son ami le plus proche au sein du staff munichois. Un départ que Manuel Neuer a du mal à accepter et qui n’a donc pas su contenir son émotion. Pour Lothar Matthäus, légende du football allemand, ce dernier a dépassé les bornes. «Manuel Neuer n’est plus acceptable en tant que capitaine du Bayern», a-t-il déclaré dans une chronique sur Skysports. Le journal allemand Bild évoque aussi une possible destitution du brassard de capitaine de Neuer. On rappelle que ce dernier est actuellement blessé après un accident au ski. Certains médias allemands vont même plus loin et évoquent une possible séparation entre les deux parties. Pour rappel, Manuel Neuer est sous contrat avec le Bayern Munich jusqu’en 2024.

Fin du suspense en Liga ?

Le FC Barcelone n’a pas tremblé hier et s’est largement imposé 3-0 face à Séville. Il a fallu attendre la 2ème mi-temps pour voir le match se décanter et c’est Jordi Alba qui a montré la voie, avant que Gavi et Raphinha n’aggravent le score. «À 8 points», s’enflamme le Mundo Deportivo dans son édition du jour. La presse catalane est en folie ce matin et estime que cette victoire du Barça est un coup dur pour la Liga. En Catalogne, il ne fait plus l’ombre d’un doute que le FC Barcelone sera champion d’Espagne. Et chez le voisin et rival madrilène, le réveil est plus compliqué en ce lundi matin. Les hommes de Carlo Ancelotti ne peuvent s’en prendre qu’à eux-mêmes. Face à Majorque, le Real Madrid a livré une première mi-temps insipide. Résultat, une défaite 1-0 qui relègue les Merengues à huit longueurs du Barça. «Madrid reste derrière», écrit amèrement le journal AS dans son édition du jour. Marca placarde un titre identique à celui de Sport et estime que la Liga a pris un coup. Le Brésilien Vinicius Junior est en couverture, lui qui a subi un traitement spécial de la part des défenseurs. Il a subi 10 fautes durant le match, soit le record de la saison en Liga. À noter que ce dernier a de nouveau été victime d’insultes racistes. Le Real Madrid aurait pu limiter la casse si Marco Asensio avait transformé son penalty. Rien n’est encore joué en Espagne, mais le Barça semble avoir pris un sérieux avantage.

Harry Kane, meilleur buteur de l’histoire de Tottenham

Un homme fait la Une de tous les tabloïds anglais ce matin, c’est Harry Kane. Auteur de son 19ème but de la saison, l’attaquant est surtout devenu le meilleur buteur de l’histoire de Tottenham. Pour l’occasion, le Daily Mail nous octroie cette superbe couverture pour rendre hommage à l’Anglais. Avec 267 buts en 416 matchs, Harry Kane efface des tablettes Jimmy Greaves, dont le compteur est resté bloqué à 266 réalisations sous le maillot des Spurs. «Le Roi Kane», lance le Daily Express dans son édition du jour. Le Daily Star fait dans le jeu de mots, «Mr Spurfect», écrit le tabloïd anglais en référence évidemment au surnom de son équipe.