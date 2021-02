Les grands perdants du mercato

Le jour le plus long. Voici comment de nombreux joueurs ont vécu le sprint final du mercato. Et si pour certains la roue a tourné du bon côté, pour d'autres, ce dernier jour a marqué la fin de leurs espoirs. Dans la liste des grands perdants du marché hivernal 2021, Dele Alli (24 ans) arrive en tête. Victime favorite de José Mourinho, qui n'hésite pas à multiplier les tacles à son encontre, l'Anglais attendait ce mois de janvier avec impatience et espoir. L'espoir de quitter les Spurs et de rejoindre le Paris Saint-Germain, où officiel Mauricio Pochettino.

Dele Alli, le gros perdant

Un entraîneur dont il a la confiance et qui a su tirer le meilleur de lui lors de son passage à Londres. Mais si la porte n'était pas fermée, Daniel Levy, le président de Tottenham, comptait bien poser ses conditions. Un prêt était à l'étude, mais les Spurs souhaitaient un transfert sec. Ensuite, les Anglais ont indiqué que Dele Alli ne s'en irait que lorsqu'ils auraient trouvé son remplaçant. Christian Erisksen était la priorité mais il est finalement resté à l'Inter Milan. Alli, sous contrat jusqu'en 2024, a dû se résoudre à continuer son aventure à Tottenham au moins jusqu'à cet été.

Même chose pour Isco (28 ans). A chaque mercato, le nom de l'Espagnol revient sur le devant de la scène alors qu'il n'est pas un titulaire dans l'esprit de Zinedine Zidane et de son staff, avec lesquels il ne serait pas en bons termes. Ces derniers jours, la presse ibérique annonçait que le milieu souhaitait donc quitter la capitale cet hiver. Finalement, les prétendants ne se sont pas bousculés au portillon pour le joueur sous contrat jusqu'en 2022. Tout le contraire d'Issa Diop (24 ans). Comme indiqué sur notre site, des écuries italiennes (Inter Milan) et espagnoles ont coché son nom.

Plusieurs défenseurs sont restés à quai

Mais c'est surtout Liverpool qui était sur le dossier. En quête d'un central cet hiver puisque plusieurs joueurs de l'équipe sont blessés, les Reds ont pensé au Français pour lequel la porte n'était pas fermée par West Ham. Mais la proposition des Reds, qui proposaient un prêt avec option d'achat, n'a pas été acceptée puisqu'un transfert sec était privilégié. L'ancien du TFC (6 matches cette saison) est donc resté chez les Hammers pour y finir l'année. Comme lui, Duje Caleta-Car (24 ans) était suivi par les pensionnaires d'Anfield. Titulaire à l'OM, le Croate va continuer à le rester.

Mais il est un perdant dans le sens où l'opportunité de rejoindre Liverpool était belle et n'est pas certaine de se représenter pour lui comme pour l'OM, qui est en quête de liquidités. Toujours en défense, Eric Garcia (20 ans) a aussi manqué le coche de peu. En fin de contrat cet été à Manchester City, le joueur de 20 ans est dans le viseur du Barça, où il a fait ses gammes plus jeune. Mais finalement, les Blaugranas ont décidé d'attendre cet été afin de ne pas payer d'indemnités et d'accueillir le joueur libre. Une stratégie risquée puisque Arsenal et le PSG sont aussi sur le coup.

Des dossiers relancés cet été

Mais les pensionnaires du Camp Nou sont visiblement sereins puisqu'ils ont mis en place le même plan pour s'attacher les services de Memphis Depay (26 ans). Capitaine, titulaire et leader de l'OL, le Néerlandais n'a jamais caché son souhait de rejoindre un club plus huppé. Le Barça mais aussi la Juventus étaient sur le coup. Mais Lyon a fermé la porte, quitte à le laisser partir libre cet été puisqu'il est entendu qu'il ne prolongera pas son bail qui se termine le 30 juin prochain. S'il n'est pas malheureux de rester avec les Gones, qui vivent une belle saison, le natif de Moordrecht sait qu'il faut aussi saisir la bonne opportunité lorsqu'elle se présente, lui qui espérait rejoindre Ronald Koeman.

Dans un autre style, Edin Dzeko (34 ans) est aussi l'un des perdants du mercato. Poussé vers la sortie car il ne s'entend plus avec son entraîneur Paulo Fonseca, l'attaquant est finalement resté. Pourtant, la Roma, qui voulait récupérer de l'argent, a finalement tenté des échanges, avec le Real Madrid pour Mariano et l'Inter Milan pour Alexis Sanchez. Mais cela n'a pas abouti. La fin de saison va donc être longue pour Dzeko, qui avait été écarté lors des deux derniers matches et qui vient d'être réintégré selon Sky Italia. Sous contrat jusqu'en 2022, l'ancien joueur de Manchester City devrait refaire parler de lui cet été, en espérant cette fois-ci une issue positive. Comme tous les autres perdants du mercato d'hiver 2021 !