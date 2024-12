La stratégie osée du Real Madrid pour le mercato hivernal

De retour au sommet de LaLiga après un sprint final impressionnant pour terminer 2024, les Merengues ont chassé les doutes d’une première partie de saison globalement chaotique. Porté par une attaque de plus en plus complice, à l’instar d’un Kylian Mbappé enfin libéré, le club madrilène semble avoir trouvé son rythme de croisière. Pour autant, tout n’est pas encore parfait pour la Casa Blanca, notamment du côté de l’infirmerie.

La suite après cette publicité

Avec les blessures à long terme d’Eder Militao et Dani Carvajal sans oublier la fragilité de David Alaba, Carlo Ancelotti doit régulièrement composer avec une défense remaniée. De quoi pousser la direction merengue à s’activer lors du prochain mercato hivernal ? Rien n’est moins sûr. Selon les dernières informations de Sport, et au grand dam des supporters madrilènes, les pensionnaires du Bernabéu ne devraient pas bouger une oreille sur le marché des transferts en janvier.

Le Real Madrid mise sur ses ressources internes !

Malgré des intérêts annoncés, comme pour Trent Alexander-Arnold ou encore Alphonso Davies, à Madrid, il n’y aura donc pas, sauf grosse surprise ou départ imprévu, de mouvement pendant l’hiver. Alors que le club madrilène fait face à une pénurie de défenseurs centraux et a vu le couloir droit de sa défense être affaibli de manière drastique par la lourde blessure au genou de Carvajal, Florentino Perez a en effet décidé de faire confiance à ses hommes en place.

La suite après cette publicité

Désormais habitué du poste, Lucas Vazquez a montré de belles choses en tant que latéral, tandis qu’Aurélien Tchouameni semble se plaire un cran plus bas. Si Antonio Rüdiger continue de tenir son rang et que Jesús Vallejo peut également être appelé dans l’axe de la défense, la montée en puissance de la révélation Raúl Asencio donne également une alternative supplémentaire à Carlo Ancelotti. Dès lors, le technicien italien devrait donc continuer à bricoler jusqu’à l’été prochain, période où le Real Madrid devrait alors se montrer plus actif, notamment sur le marché des agents libres.