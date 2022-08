Mikkel Damsgaard débarque à Brentford

Un Danois peut en cacher un autre. Alors que Christian Eriksen a préféré rejoindre Manchester United librement après avoir relancé sa carrière à Brentford ces derniers mois, les Bees ont attiré Mikkel Damsgaard (22 ans) dans leurs filets. Il s'agit là d'un joli coup réalisé par le club ayant bouclé la saison dernière à la 13ème place de Premier League. Recruté pour près de 15 millions d'euros à la Sampdoria, où il évoluait depuis l'été 2020, l'international des Danish Dynamites arrive pour remplacer son compatriote dans l'effectif de Thomas Frank, qui manquait d'un élément à ce poste.

« Le joueur de 22 ans a passé la visite médicale et a signé un contrat de cinq ans. Mikkel nous rejoint en provenance du club italien de la Sampdoria pour un montant non divulgué et s'entraînera cette semaine avant notre match de Premier League contre Manchester United le samedi 13 août. Mikkel sera surtout connu des fans des Bees pour ses performances pour son pays lors des championnats européens de l'UEFA 2020 retardés. Il a aidé le Danemark à atteindre la demi-finale du tournoi et a marqué lors du dernier match contre l'Angleterre à Wembley. C'est l'un des quatre buts qu'il a marqués pour le Danemark en 16 apparitions», indique le communiqué publié par Brentford pour officialiser la nouvelle. Formé à Nordsjaelland, Damsgaard s'apprête à découvrir une nouvelle culture avec le troisième club de sa carrière, dans le championnat le plus réputé au monde.