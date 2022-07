Que devient Mikkel Damsgaard ?

La suite après cette publicité

L'été dernier, le Danemark avait fait sensation en se hissant en demi-finale de l'Euro 2020 avec dans ses rangs la révélation Mikkel Damsgaard. Auteur d'un but sensationnel avec sa sélection contre la Russie (4-1) en phase de poules, synonyme de qualification, l'ailier gauche avait parfaitement supplée Christian Eriksen, victime d'un arrêt cardiaque. Passeur décisif en huitième de finale pour Kasper Dolberg contre le Pays de Galles, il aura aussi inscrit un amour de coup franc lors de la demi-finale perdue contre l'Angleterre (2-1 ap). Un parcours remarquable et remarqué de la part du natif de Jyllinge. En effet, l'AC Milan, Tottenham, Liverpool et West Ham s'étaient positionnés pour la pépite qui s'était auparavant révélée au FC Nordsjælland.

Arrivé à l'été 2020 à la Sampdoria moyennant 6,75 millions d'euros, Mikkel Damsgaard est vu comme l'un des éléments les plus prometteurs du club de Gênes avec qui il est sous contrat jusqu'en juin 2024. Finalement resté une année de plus, il avait tout pour continuer sa progression en terres italiennes, mais la saison 2021/2022 a finalement été un sacré revers pour Mikkel Damsgaard. Connaissant un début de saison compliqué, à l'image de son club, il a joué le maintien sur les premiers matches et a contracté une longue blessure à la cuisse qui l'a éloigné des terrains de début octobre jusqu'à la mi-avril. «L'Italie et le beau temps m'ont manqué, donc je suis très content. J'ai reçu beaucoup de soutien de ma famille et de mes coéquipiers, et cela m'a donné envie de travailler encore plus dur parce qu'ils ont dit qu'ils avaient hâte de me revoir» expliquait-il sur la chaîne TV du club italien à son retour.

Le Mondial 2022 en vue

Revenu pour les dernières rencontres de la Sampdoria, il a eu un impact quasiment nul avec 12 matches disputés pour 0 but et 0 offrande avec la Samp'. En sélection, le bilan est plus intéressant en revanche. Avant sa longue blessure, Mikkel Damsgaard avait disputé 5 matches et délivré 3 offrandes, se montrant ainsi précieux dans la qualification des siens pour la Coupe du monde 2022. Présent lors du dernier rassemblement, il a néanmoins perdu son statut de titulaire avec le retour de Christian Eriksen ainsi que sa longue indisponibilité. Justement, sa cuisse droite a été l'objet de bien des inquiétudes cette saison. Victime d'une blessure assez bénigne à la base, il a subi de lourdes complications avec une bactérie qui s'est propagée dans son genou. «Je ne me sentais plus capable de le bouger, mes articulations se sont mises à enfler. Je ne sais pas combien de temps je dois prendre le médicament. Certains médecins disent que cela pourrait être pour le restant de ma vie. Je vais bien maintenant et je vais continuer à le prendre pendant un certain temps au moins, on verra ensuite» expliquait-il le mois dernier.

De nouveau apte à évoluer sur les terrains de football, Mikkel Damsgaard est très attendu pour la reprise en Serie A. Sa longue blessure limitant les possibilités de départ cet été, le Danois va pouvoir se concentrer sur la préparation et le début de saison avec la Sampdoria, avec en ligne de mire la Coupe du monde 2022 où il entend bien continuer à jouer les trouble-fête avec le Danemark, comme il l'avait expliqué à Ekstrabladet : «nous croyons vraiment que nous pouvons aller jusqu'au bout à la Coupe du monde et je pense aussi que les gens peuvent sentir que nous y avons beaucoup cru à l'Euro. Nous avions juste besoin de battre des équipes vraiment fortes comme l'Angleterre en demi-finale. Je sens clairement qu'on nous témoigne plus de respect sur notre façon de jouer. Nous sommes une grande équipe de football et je ne pense pas qu'il y ait une équipe dans le monde qui se dit qu'elle veut vraiment rencontrer le Danemark parce qu'elle pense qu'elle peut nous battre. Ce n'est pas amusant de nous rencontrer, et c'est comme ça que ça devrait continuer.» Ambitieux et confiant, Mikkel Damsgaard a certes pris du retard, mais au moment de célébrer ses 22 ans ce dimanche, il sait qu'il dispose encore d'un avenir brillant devant lui.