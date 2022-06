Real Madrid : Florentino Pérez rend un vibrant hommage à Marcelo

La suite après cette publicité

Présent au centre d'entraînement de Valdebebas, Florentino Pérez, président du Real Madrid, s'est exprimé à l'occasion de la cérémonie d'adieux réservée à Marcelo. L'occasion pour le dirigeant madrilène de remercier son protégé pour l'ensemble de son œuvre. «Chers amis, aujourd'hui est une journée pleine d'émotions. Aujourd'hui est un jour de gratitude. C'est un jour spécial. Aujourd'hui, ici au Real Madrid, nous voulons rendre hommage à notre capitaine, qui est devenu un homme du club et qui est l'une de nos grandes légendes. Il est le joueur qui a le plus de titres à Madrid. Cher Marcelo, tu as réalisé tous tes rêves depuis que tu es enfant. Vous êtes l'étranger qui a le plus de matchs au club et vous avez tout gagné».

«Vous avez transmis les valeurs du Real Madrid et vous continuerez à le faire. Être le joueur avec le plus de titres dans l'histoire de Madrid est seulement pour les élus. Vous serez toujours une grande référence pour tous ceux qui aiment ce sport et pour les garçons et les filles qui vous adorent et vous voient comme un grand exemple. J'ai eu la chance de partager de nombreux moments avec vous et je suis sûr que vous serez l'un des grands représentants du Real Madrid. Ce sera toujours votre maison. Madrid est l'endroit où tu as réalisé tes rêves. Merci beaucoup pour tout ce que vous nous avez donné et tout ce que vous nous avez fait apprécier avec le ballon. Nos fans vous garderont dans leur cœur et vous êtes une source de fierté pour eux».