Borussia Dortmund : les débuts compliqués de Thomas Meunier

Le hasard est parfois cruel. Hier soir, Thomas Meunier a vécu un calvaire contre le Bayern Munich alors que, quelques heures plus tôt, son prédécesseur sur le flanc droit de la défense du Borussia Dortmund Achraf Hakimi s'éclatait avec l'Inter sur la pelouse de Benevento. Et forcément, les supporters du BVB n'ont pas manqué de noter les différences entre le latéral marocain et le Belge, arrivé gratuitement en provenance du PSG.

En Supercoupe d'Allemagne, Meunier a pris le bouillon face à la paire Davies-Coman. Il s'est fait éliminer précocement par Davies sur l'action amenant le premier but par exemple. On a aussi pu voir l'entraîneur du Borussia Lucien Favre s'exclamer « c'est pas possible ! » sur son banc de touche après un contre vendangé par Meunier. Pour sa défense, il s'agissait tout de même du champion d'Europe en titre face à lui. Mais cette prestation, notée 5 (sachant que 6 est la pire note et 1 la meilleure) par nos camarades allemands de Fussball Transfers, ressemble à la précédente face à Augsbourg, en Bundesliga.

La comparaison avec Hakimi ne joue pas en sa faveur

Meunier avait déjà récolté ce jour-là la plus mauvaise note des Borussen. « C'est difficile pour lui de remplacer un joueur comme Hakimi, qui amenait beaucoup de joie chez les supporters grâce à sa vitesse et ses actions offensives. Jusqu'à présent, Meunier ne colle pas au 3-5-2 du Borussia », nous explique Lukas Hörster, journaliste pour Fussball Transfers. « Peut-être se sentirait-il mieux dans une défense à 4 avec un joueur comme Sancho devant lui sur le côté droit. Pour le moment, il n'a pas spécialement souffert défensivement, mais son activité offensive est loin d'être comparable à celle d'Hakimi. »

Alors qu'au PSG il se disait souvent que Meunier n'était pas bien utilisé dans une défense à 4 ne mettant pas assez ses qualités de contre-attaquant en valeur, voilà que les Allemands sont déçus de l'apport offensif de l'international belge de 29 ans. Rejeté par les fans parisiens au fil des années, Meunier a déjà refroidi son nouveau public par ses premières prestations mais aussi par sa communication, comme lorsqu'il a présenté ses nouveaux crampons sur Instagram. Des crampons de couleur bleue, comme le rival Schalke 04, ce qui lui avait valu quelques amabilités dans les commentaires...