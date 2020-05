Algérie : Riyad Mahrez encense Djamel Belmadi

La Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2019 en Egypte était attendue par tout un peuple en Algérie. Avec une équipe redoutable sur le papier, les ambitions des Fennecs étaient grandes. Riyad Mahrez (29 ans) et sa troupe ont su répondre aux attentes et sont parvenus à remporter une deuxième CAN dans l'histoire de la sélection, près de 30 ans après celle obtenue en 1990. Interrogé par beIN Sports, l'ailier de Manchester City a tenu à saluer le rôle et le travail du sélectionneur, Djamel Belmadi (44 ans).

«Il a changé beaucoup de choses. S'il n'était pas là, je ne pense pas que nous aurions gagné la Coupe d'Afrique des Nations. C'est un très bon manager. Il peut être proche des joueurs mais aussi très strict et exige beaucoup de nous. Le secret est le travail, le travail, le travail et la concentration», a confié Riyad Mahrez dans des propos rapportés par le quotidien sportif algérien Le Buteur ce dimanche. Cela tombe bien pour les Fennecs, Djamel Belmadi est sous contrat avec la fédération jusqu'en décembre 2022.