MU : Erik ten Hag met les choses au clair pour Marcus Rashford

Marcus Rashford a vécu une sacrée journée de l’autre côté de la Manche. Mis sur le banc pour des raisons disciplinaires par Erik ten Hag à l’occasion du déplacement de Manchester United à Wolverhampton, l’attaquant de 25 ans a fait son entrée en jeu à la pause avant d’offrir la victoire aux Red Devils (1-0). Tous les yeux étaient forcément rivés vers celui qui a marqué 3 buts avec les Three Lions au Mondial qatari récemment.

« C’est bien après la décision, a commenté l’entraîneur mancunien après ce précieux succès à Molineux. Il (Rashford) était brillant, vif et a marqué un but. C’était la bonne réaction. Si c’est la fin du problème ? Bien sûr, mais tout le monde doit respecter les règles et les valeurs. » La mise au point est claire, le chapitre est lui clos, alors que le principal concerné a confirmé de son côté être arrivé un peu en retard à une réunion après s’être endormi. Des choses qui arrivent dans la vie d’un groupe.

