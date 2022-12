PL : Marcus Rashford délivre Manchester United à Wolverhampton

Marcus Rashford se rachète parfaitement et va pouvoir célébrer la nouvelle année comme il se doit. L’attaquant anglais de Manchester United a sorti son équipe du pétrin au Molineux Stadium ce samedi, en arrachant un court, mais précieux succès face à Wolverhampton (1-0), pour le compte de la 18e journée de Premier League, et ce alors qu’il avait été mis sur le banc pour des raisons disciplinaires au coup d’envoi. Cette victoire ne s’est pas dessinée facilement, tant les hommes de Julen Lopetegui ont livré une partie appliquée, bien aidés, certes, par un très grand José Sá. Manchester United a multiplié les occasions, mais le portier portugais s’est longtemps montré infranchissable (17e, 23e, 37e, 53e, 89e) quand les Red Devils n’ont pas manqué de justesse ou de réussite dans le dernier geste (6e, 64e).

Bien en place, les Wolves se montraient plutôt intéressants dans leurs intentions offensives, mais cela restait trop timide, à l’image de Diego Costa (25e), pour vraiment inquiéter MU, même si David De Gea a dû se déployer pour repousser un joli coup franc de Ruben Neves (58e). Entré en jeu à la pause, Rashford a profité d’un une-deux avec Bruno Fernandes pour s’immiscer dans la surface adverse et s’en aller tromper Sá au terme d’un joli numéro (0-1, 76e). L’attaquant des Three Lions pensait même s’offrir un doublé, mais la VAR en a décidé autrement pour une légère main (85e). Erik ten Hag peut remercier son n°10, et son gardien espagnol, auteur d’un nouvel arrêt salvateur sur une tête de Raul Jimenez en fin de partie (90e+3). Manchester United enchaîne une troisième victoire consécutive en Premier League et intègre le top 4. Wolverhampton retombe dans ses travers et reste premier relégable.

