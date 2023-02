PSG : Gianluigi Donnarumma revient sur sa boulette face au Real Madrid

La suite après cette publicité

9 mars 2022, le jour où tout a basculé. Alors que le PSG était bien embarqué pour éliminer le Real Madrid de la Ligue des Champions, Karim Benzema a surgi pour inscrire un triplé en l’espace de 17 minutes, et réduire les espoirs parisiens à néant. Très critiqué sur le premier but madrilène où il s’emmêle complètement les pinceaux, Gianluigi Donnarumma est revenu sur ce fameux match dans un entretien accordé au journal L’Équipe ce vendredi.

«Après ce but encaissé, on a lâché un peu, et j’étais très déçu. Je ne me sentais pas coupable, mais je me sentais très déçu. On gagne tous ensemble et on perd tous ensemble, donc j’étais déçu mais pas coupable. Ce match n’a pas bien tourné, il faut avancer, cette saison nous donnerons tout encore pour gagner. Il ne faut pas se dire qu’on va la gagner, il faut prendre chaque match l’un après l’autre», a confié le géant gardien italien, plus serein depuis que l’ombre de Keylor Navas ne plane plus au-dessus de sa tête.

