Ronald Koeman évoque le cas Samuel Umtiti

Éloigné des terrains depuis plusieurs semaines maintenant, Samuel Umtiti n’a, depuis un bon moment pas été épargné par les blessures. Mis sur la touche un certain temps par les précédents entraîneurs du club catalan, le défenseur central international français a retrouvé depuis peu l’entraînement collectif au sein de l’effectif des Culés. Si son retour n’est pas pour tout de suite, le nouvel entraîneur du FC Barcelone se veut confiant.

Présent en conférence de presse ce vendredi, Ronald Koeman s’est dit heureux de le voir réintégrer le groupe et espère qu’il sera prêt pour bientôt. «Pour l'instant, il ne peut pas participer. Ce matin, il a participé une partie de l’entraînement et il a besoin d’entraînements complets. Je suis heureux parce qu'il est avec le groupe. Ce ne sera plus très long, mais il a besoin de quelques entraînements supplémentaires pour pouvoir compter sur lui.» De bon augure pour le champion du monde 2018.