Bayern Munich - RB Leipzig : les compositions sont tombées

Pour le compte de la 10e journée de Bundesliga, le Bayern Munich croise le fer avec le RB Leipzig. Le club bavarois entend conserver sa première place et s'organise dans un 4-2-3-1 classique avec Manuel Neuer dans les cages. Ce dernier peut compter sur Benjamin Pavard, Jérôme Boateng, Niklas Süle et David Alaba en défense. Javi Martinez et Leon Goretzka sont associés au cœur du jeu. Seul en pointe, Robert Lewandowski est soutenu par Leroy Sané, Thomas Müller et Kingsley Coman.

De son côté, le RB Leipzig mise sur un 4-2-3-1 afin de retrouver le fauteuil de leader. Peter Gulàcsi se retrouve dans les buts derrière une défense composée de Nordi Mukiele, Ibrahima Konaté, Dayot Upamecano et Angeliño. On retrouve Tyler Adams et Amadou Haïdara au cœur du jeu. Enfin, Emil Forsberg est soutenu par Justin Kluivert, Marcel Sabitzer et Christopher Nkunku.

Les compositions :

Bayern Munich : Neuer - Pavard, Boateng, Süle, Alaba - Martinez, Goretzka - Sané, Müller, Coman - Lewandowski

RB Leipzig : Gulacsi - Mukiele, Upamecano, Konaté, Angeliño - Haidara, Adams - Kluivert, Sabitzer, Nkunku - Forsberg