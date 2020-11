OL : Thiago Mendes évoque sa relation avec Juninho

Après une première saison délicate, Thiago Mendes (28 ans) a songé à quitter l'Olympique Lyonnais. Déçu par certains rumeurs sur son hygiène de vie notamment, le milieu brésilien s'est finalement résolu à rester et répondre aux attentes. Un choix qui s'est avéré payant et l'ancien Lillois a enfin lancé son aventure lyonnaise. Mais pendant sa période de réflexion sur son avenir, le principal protagoniste a pu compter sur un soutien de choix : Juninho. Dans une interview accordée à l'Equipe, Mendes a évoqué l'importance du directeur sportif au moment de trancher sur son futur.

« On a une relation très ouverte, sincèrement, on se parle beaucoup. Quels que soient les moments difficiles que j'ai pu vivre à l'Olympique Lyonnais, il a toujours été là. On a toujours beaucoup discuté et échangé, même encore aujourd'hui alors que ma situation sportive est meilleure. Lorsque j'ai voulu être transféré, il a su trouver les bons mots avec moi, en restant positif. Il m'a expliqué qu'il fallait que je sois patient, que j'allais surmonter mes difficultés, que j'allais y arriver. Je savais que des joueurs à mon poste étaient arrivés ou allaient venir. Mais, pour moi, ce n'est pas un problème, c'est plutôt une valeur supplémentaire pour le club de prendre des joueurs de ce talent, c'est positif au final pour l'OL, » a ainsi confié Thiago Mendes. L'OL peut aujourd'hui se satisfaire de ce choix...

