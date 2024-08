OM : Samuel Eto’o est allé rendre visite à Moumbagna et Mbemba

Samuel Eto’o était de passage à Marseille pour rendre visite à Faris Moumbagna. Victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit face à Brest, l’international camerounais (9 sélections) devrait être absent pour 6 mois minimum. Parmi la vague de soutiens que l’Olympien a reçu, celui du président de sa fédération, qui est donc venu passer la journée de dimanche chez lui, a dû particulièrement compter.

«(Faris Moumbagna), la force de supporter… et le courage de revenir plus fort ! Tu viens de subir une blessure de parcours. C’est hélas chose courante lorsqu’on est un compétiteur … C’est un moment douloureux, car paralysant , surtout pour le joueur professionnel que tu es […] Je crois en ta force transcendantale (parce que tu l’as prouvé sur le terrain)… pour sortir plus fort de cette épreuve. Tiens bon Faris!», a écrit l’ancien joueur du FC Barcelone sur son compte Instagram. En plus de son compatriote, Samuel Eto’o est également allé voir Chancel Mbemba.