EdF : Blaise Matuidi reste à disposition de Didier Deschamps

Trois ans après son arrivée en provenance du Paris Saint-Germain, Blaise Matuidi a quitté la Juventus. Cet été, le milieu de terrain de 33 ans a pris la direction des États-Unis puisqu'il s'est engagé en faveur de l'Inter Miami. Le natif de Toulouse vit donc son rêve américain mais tout ça a un prix. En effet, avec ce choix, le numéro 8 a peut-être fait une croix sur l'équipe de France, lui qui n'a plus été appelé par Didier Deschamps depuis octobre 2019. Mais l'ancien Parisien patiente et reste disponible.

En allant là-bas, je savais pertinemment que la donne n'allait plus être la même. Pendant dix ans, j'ai été un élément très important de l'équipe de France et c'est sûr que quand j'ai fait ce choix, je savais que ça allait peut-être changé. C'est le cas. Je ne me prends pas la tête, je suis bien om je suis. Après, si le coach doit faire appel à moi, il sait que je répondrai présent, comme je l'ai toujours fait pour l'équipe de France. Je reste un soldat qui est à disposition du sélectionneur, a lâché Blaise Matuidi à Téléfoot. Le message est passé.