Willian José, le plan B de l'OM

L'Olympique de Marseille a choisi. Arkadiusz Milik (26 ans) est sa cible n° 1 pour renforcer l'attaque d'André Villas-Boas cet hiver. Si les Phocéens se sont mis d'accord avec les deux parties, l'affaire est encore loin d'être conclue. Ce dossier est effectivement très compliqué, notamment en raison des relations glaciales entre le Polonais et la direction d'Aurelio De Laurentiis.

Le buteur, qui doit d'abord prolonger son bail avec les Partenopei pour rejoindre l'OM, n'entend faire aucun cadeau à ses patrons et la réciproque est également vraie. L'affaire est donc pour l'heure paralysée et elle pourrait bien traîner encore quelques jours. Alors, pour parer à toute mauvaise surprise, les Olympiens ont un plan B sous le coude.

La Real hésite

Mundo Deportivo nous apprend en effet que les pensionnaires de l'Orange Vélodrome ont demandé le prêt de Willian José (29 ans) à la Real Sociedad. Une manœuvre concrète de la part de Pablo Longoria et ses équipes, qui suivent cette piste depuis l'été dernier, au cas où, sans doute. Pour l'heure, le club basque n'est pas spécialement réceptif aux propositions reçues pour le Brésilien.

La donne pourrait toutefois changer pour les deux parties. Malgré un contrat jusqu'en juin 2024, l'Auriverde n'est plus un titulaire indiscutable à Saint-Sébastien. En cas de défaillance pour Arkadiusz Milik, l'OM pourrait donc tenter de se rabattre sur cette piste de manière plus précise et convaincante pour faire plier la Real. Les données de l'équation semblent celles-là...