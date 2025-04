Aston Villa - PSG : les compositions probables

Arsenal ou le Real Madrid. Voici l’un des clubs qui affrontera en 1/2 finale de la Ligue des Champions le vainqueur de la double confrontation entre Aston Villa et le Paris Saint-Germain. Avant les manches retours, on se dirige vers une affiche entre les Gunners et les Franciliens. Mais tout peut encore changer entre ce soir et demain. Ce mardi, les champions de France peuvent composter leur billet pour le tour suivant, eux qui ont pris un bel avantage mercredi dernier au Parc des Princes grâce à leur victoire 3 à 1.

Mais il faudra se méfier des Villans, qui veulent poursuivre l’aventure dans la plus belle des compétitions européennes. Pour envoyer les champions de France au tapis, Unai Emery a quelques idées en tête. L’Espagnol, qui devra faire sans Donyell Malen et Andrés Garcia, misera a priori sur un 4-2-3-1. Dans les cages, pas de surprise puisque c’est Emiliano Martínez qui sera titulaire au coup d’envoi. Devant lui, on retrouvera le même quatuor défensif qu’à l’aller, à savoir Lucas Digne, Pau Torres, Ezri Konsa et Matty Cash. Au milieu, le duo Youri Tielemans-Boubacar Kamara sera de la partie.

Unai Emery et Luis Enrique doivent trancher dans le vif

Devant eux, Jacob Ramsey, John McGinn et Morgan Rogers seront chargés de soutenir Ollie Watkins, préféré à Marcus Rashford dans le onze de départ. Un temps annoncé pour évoluer au poste de numéro 10, Marco Asensio devrait, lui aussi, être sur le banc au début de la rencontre. Dans le camp adverse, Luis Enrique peut compter sur tout son groupe, notamment Marquinhos qui revient après avoir été suspendu à l’aller. Le Brésilien retrouvera sa place dans la défense aux côtés de Willian Pacho et des latéraux Nuno Mendes et Achraf Hakimi. Tous auront pour mission de protéger les buts gardés par Gianluigi Donnarumma.

Dans ce 4-3-3, le coach du PSG ne changera pas une formule qui gagne au milieu de terrain. Comme à l’aller, il s’appuiera sur le trio Fabian Ruiz, Vitinha et João Neves. En revanche, l’ancien entraîneur du FC Barcelone a encore une incertitude en attaque. En effet, il hésite entre Bradley Barcola, qui devrait débuter sur l’aile droite, et Désiré Doué, l’homme en forme du moment. L’un deux accompagnera Khvicha Kvaratskhelia, titulaire sur l’aile gauche, et Ousmane Dembélé, aligné en pointe. Une équipe qui devrait donner du fil à retordre à des Villans qui espèrent s’offrir une remontada ce soir à Villa Park.