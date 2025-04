Aston Villa prépare 2 énormes surprises face au PSG

Avantage Paris. Mercredi dernier, le PSG a reçu Aston Villa en 1/4 de finale aller de l’UEFA Champions League. Dans un Parc des Princes qui faisait office de ring, les troupes de Luis Enrique, dans le coin rouge et bleu, ont remporté leur combat 3 à 1 face à des Villans, qui ne boxaient pas vraiment dans la même catégorie. Pourtant, Unai Emery a estimé que ses hommes avaient bien combattu dans la capitale française. «Je suis fier de mes joueurs. On a donné au PSG du fil à retordre et on a été proches d’obtenir un très bon résultat. Au final, le troisième but que l’on a encaissé ne change pas grand-chose, car on s’attendait à devoir gagner le match retour.»

Il a ajouté ensuite : «on va essayer de créer quelque chose de spécial à Villa Park. Je suis confiant dans notre capacité à performer, la semaine prochaine, à un niveau supérieur. Au match retour, on devra gérer la précision de nos décisions individuelles et collectives d’une meilleure manière qu’on l’a fait aujourd’hui. Mais je retiens du positif : on a su aujourd’hui challenger cette équipe de Paris.» Dans la peau de l’outsider demain soir à Villa Park, l’écurie de Birmingham compte bien faire mordre la poussière aux champions de France et les envoyer au tapis demain soir dans son Villa Park.

Watkins plutôt que Rashford, Asensio en n°10

Pour y parvenir, Emery a déjà quelques idées en têtes comme le rapporte le Birmingham Mail ce lundi matin. Le technicien espagnol ne veut pas forcément tout bouleverser, lui qui s’appuiera sur Emiliano Martinez dans les cages ainsi que sur un quatuor défensif composé de Lucas Digne, Pau Torres, Ezri Konsa et Matty Cash. Mais Ian Maatsen pourrait être une solution pour apporter de l’impact en deuxième période si les Villans réussissent à faire douter Paris explique le média anglais. Une publication qui dévoile d’autres informations sur les choix du coach ibérique.

Ainsi, on apprend que le double pivot Boubacar Kamara-Youri Tielemans sera a priori épaulé par Marco Asensio, qui jouera en tant que numéro 10. Une option à laquelle pense sérieusement Emery, qui veut lancer d’entrée l’ex du Real Madrid face à son ancien club. Dans ce cas-ci, John McGinn occuperait l’aile droite et Morgan Rogers, serait son pendant à gauche. Pour mener l’attaque, Emery veut aussi trancher dans le vif en alignant Ollie Watkins, qui a avoué être frustré par son temps de jeu; plutôt que Marcus Rashford, qui sortirait donc du onze de départ. Entre le joueur prêté par MU qui débuterait sur le banc et Asensio qui commencerait en tant que n°10, Unai Emery compte bien envoyer Paris dans les cordes mardi soir.