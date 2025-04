PSG : Luis Enrique fait face à un énorme dilemme avant Aston Villa

Le PSG a connu des quarts de finale aller de Ligue des Champions beaucoup plus compliqués que celui que le club a vécu la semaine passée face à Aston Villa. Largement supérieurs au club de Premier League dans tous les compartiments du jeu, les pensionnaires du Parc des Princes ont déroulé face à des Villans submergés. Et même quand ils ont été surpris par l’ouverture du score contre le cours du jeu de ces derniers, les hommes de Luis Enrique n’ont pas tremblé et ont vite été remis sur les rails de la victoire par la frappe sublime de Désiré Doué.

Déroulant en seconde période grâce à des buts de l’intenable Khvicha Kvaratskhelia et une réalisation de Nuno Mendes dans les derniers instants de la rencontre, le PSG va donc se présenter à Birmingham ce mardi avec un avantage de deux buts confortable et qui leur assure déjà presque une place dans le dernier carré du tournoi. Et même si le club francilien a connu de nombreuses désillusions par le passé dans la plus prestigieuse des compétitions européennes de clubs, tout le monde semble confiant quant à une qualification du Paris Saint-Germain pour les demi-finales de cette dernière. Plus important encore, la confiance est présente dans le groupe parisien avant ce rendez-vous européen important.

Luis Enrique hésite encore entre Bradley Barcola et Désiré Doué

Alors que les joueurs du PSG n’ont pas joué le week-end dernier et en ont profité pour souffler à l’occasion d’une pool party qui a eu lieu chez un cadre du vestiaire, personne ne semble inquiet quant à une éventuelle débâcle de l’autre côté de la Manche. Bien que les sourires et le calme soient donc de mise du côté de la bande à Ousmane Dembélé, Luis Enrique a quand même tenu à remettre tout le monde face à ses responsabilités ce lundi en conférence de presse : «rien n’est fait, ce match va être très difficile, et il faut se préparer à souffrir. Et quand on est prêt à souffrir, on est prêt à gagner. (…) Je pense que leurs intentions vont être de jouer plus haut, pour récupérer le ballon plus près de notre but. C’est un match retour, il y a plus de risques à prendre, plus d’incertitude, il est impossible de prévoir.»

Des incertitudes, Luis Enrique en a également de son côté à quelques heures du coup d’envoi. Et cela concerne sa ligne d’attaque. Ayant la chance d’avoir quatre joueurs de très haut niveau depuis plusieurs mois avec Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola et Désiré Doué, le coach espagnol fait face à des choix de riches. Ainsi, l’ancien entraîneur du FC Barcelone hésite encore ce mardi entre Barcola et Doué pour être le troisième attaquant titulaire ce mardi soir. Bien que la dynamique actuelle et son match aller exceptionnel plaident en la faveur de l’ancien rennais, Barcola pourrait être aligné d’entrée afin d’exploiter un maximum les espaces qui pourraient être laissés par les hommes d’Unai Emery, désireux d’attaquer pour remonter l’écart au score. D’après les dernières informations de nos confrères de L’Equipe, le natif de Lyon tiendrait donc la corde pour être dans le onze mais tout pourrait encore changer d’ici à 21h…