CAF Awards 2024 : la liste étonnante des 10 nommés pour le titre de joueur de l’année

Il y a quelques jours, la CAF a officialisé une information que les suiveurs du football africain attendaient avec impatience. L’instance du football africain communiquait officiellement sur les dates du Ballon d’Or Africain, désormais appelé les CAF Awards. «La Confédération Africaine de Football (CAF) a annoncé que la ville de Marrakech, au Maroc, sera une nouvelle fois l’hôte de la cérémonie des #CAFAwards24, qui se déroulera le 16 décembre 2024. Pour la deuxième année consécutive, la ville ocre accueillera cet événement de renom, après une édition précédente marquée par la présence de nombreuses célébrités, avec un succès retentissant. La CAF précisera ultérieurement l’heure exacte du début de cette cérémonie tant attendue», écrivait à l’occasion la CAF.

Mais qui pouvait bien succéder à Victor Osimhen qui avait remporté l’édition précédente après une saison XXL avec le Napoli ? Il y avait de la concurrence cette saison et plusieurs joueurs ressortaient clairement du lot. Ce jeudi, la CAF a officiellement annoncé la liste des joueurs 10 joueurs nommés dans cette catégorie. Grand favori, Serhou Guirassy est dans logiquement présent. L’international guinéen a réalisé une saison exceptionnelle en Allemagne avec Stuttgart puisqu’il a inscrit 30 buts en 30 matches (3 passes décisives). Et il a redémarré sur des chapeaux de roue avec son nouveau club le Borussia Dortmund (7 buts en 8 matches).

Brahim Diaz absent, Simon Adingra présent mais oublié chez les jeunes

Autre favori, Ademo Lookmann, auteur d’un triplé marquant en finale de Ligue Europa, est également dans cette liste. L’international nigérian peut rêver du sacre final alors qu’il est également en course pour le Ballon d’Or (il est dans les 30 nommés). Mais la CAF a décidé de surprendre son monde en dévoilant sa liste puisqu’il y a des choix étonnants. Pourtant considéré comme un potentiel vainqueur avec une saison très intéressante au Real Madrid (C1 et Liga), Brahim Diaz n’est même pas présent dans les 10 finalistes. Un choix qui peut surprendre. Autre choix étonnant, Chancel Mbemba, malgré plusieurs mois sans jouer, est dans la liste.

Dans la catégorie des choix étonnants, on retrouve également la présence du Rennais Amine Gouiri ou encore celle de Simon Adingra qui ne figure pourtant pas dans la liste des meilleurs jeunes (il aurait pu y prétendre). Achraf Hakimi est présent dans cette liste tout comme son compatriote Soufiane Rahimi qui a brillé aux Jeux Olympiques (meilleur buteur). Le gardien sud-africain Ronwen Williams aura aussi son mot à dire, lui qui est présent dans la liste du trophée Yachine mais aussi dans celle des meilleurs gardiens africains. Dans les absences étonnantes, celle de El Kaabi meilleur buteur et joueur en C4 ou encore Mohamed Salah et Pierre-Emerick Aubameyang auteur de 30 buts à l’OM la saison dernière.

Les 10 nommés :

Amine Gouiri (Algérie), Edmond Tapsoba (Burkina Faso), Simon Adingra (CIV), Chancel Mbemba (RDC), Serhou Guirassy (Guinée), Achraf Hakimi (Maroc), Soufiane Rahimi (Maroc), Ademo Lookman (Nigéria), William Troost-Ekong (Nigéria), Ronwen Williams (AFS)