L’étonnante après-carrière d’André Schürrle

Sa retraite prématurée à l’âge de 29 ans en avait surpris plus d’un, mais forcé de constater que tout se passe désormais pour le mieux chez André Schürrle. En effet, le champion du Monde 2014, notamment passé par le Bayer Leverkusen, Chelsea, le Borussia Dortmund, où il a pu cumuler une argenterie bien garnie au cours de sa carrière, se lance désormais des défis décalés, voire insoupçonnables sur les réseaux sociaux.

«J’ai su gérer ma retraite et je n’ai pas trouvé de meilleur moyen que de faire des exploits impossibles. Des défis à la portée de très peu. Pour ce dernier, il n’y a pas de mots pour le décrire : marcher chargé sur des plaines de glace et de neige avec un torse nu. Avec une température de -19 degrés ! La chose la plus difficile mentalement et physiquement que j’aie jamais faite. Au cours des dernières minutes, je n’ai rien ressenti et j’ai dû trouver quelque chose au fond de moi pour continuer. Une expérience que je n’oublierai jamais» , a écrit l’ancien international allemand sur son compte Instagram. Pour rappel, André Schürrle avait pris la décision de raccrocher les crampons à l’été 2020, alors qu’il connaissait une période de turbulence et accumulait les blessures.

