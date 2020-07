André Schürrle met un terme à sa carrière à 29 ans

C'est la fin. Il y a deux jours, le Borussia Dortmund annonçait dans un communiqué avoir mis un terme au contrat d'André Schürrle, recruté pour 30 millions d'euros par le BvB en 2016, mais qui n’avait jamais réussi à s’imposer chez les Marsupiaux (33 matches, 3 buts). Prêté à Fulham puis au Spartak Moscou ces deux dernières saisons, l'attaquant formé à Mayence allait, croyait-on, devoir se mettre en quête d'un club rebond. La Chine et la Russie étaient même évoquées. Mais il n'en sera rien. Le joueur a décidé de mettre un terme à sa carrière de footballeur. «La décision a mûri en moi depuis longtemps», a expliqué le joueur de 29 ans au journal Der Spiegel.

Pas épargné par les blessures, le champion du monde 2014 avec la Mannschaft (passeur décisif sur le but victorieux de Mario Götze à la 113e minute de la finale face à l'Argentine) révèle avoir eu des hauts et des bas, «des bas qui devenaient de plus en plus profonds et des hauts de moins en moins nombreux», et avoue ne plus être en capacité de répondre aux attentes élevées du monde pro. «Vous devez toujours tenir votre rôle pour survivre au sein du club et dans le monde du football en général, sinon vous perdez votre place et vous n'avez aucune chance d'en retrouver une ailleurs», a expliqué Schürrle, qui conclut une carrière débutée par un titre de champion d'Allemagne U19 avec Mayence en 2009.

Le Palmarès d'André Schürrle

-Champion du Monde 2014 (Allemagne)

-Champion d'Angleterre 2015 (Chelsea)

-Vainqueur de la Carabao Cup 2015 (Chelsea)

-Vainqueur de la Coupe d'Allemagne 2015 (Wolfsbourg)

-Vainqueur de la Supercoupe d'Allemagne 2016 (Wolfsbourg)

-Vainqueur de la Coupe d'Allemagne 2017 (Dortmund)