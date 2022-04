Alen Halilovic, itinéraire d'un talent gâché

«J'aimerais faire un pas en avant. J'ai encore dix ans de carrière devant moi et maintenant je suis prêt pour de plus grands défis», a confessé Alen Halilovic l'été dernier. A 25 ans, le Croate était persuadé qu'il pouvait encore percer au plus haut niveau et devenir la grande star que l'on attendait. En effet, il y a dix ans maintenant, le milieu de terrain a explosé du côté du Dinamo Zagreb.

Agé de 16 ans, il y a signé son premier contrat professionnel avant de devenir le plus jeune joueur à effectuer un match en professionnels avec son club et le plus jeune buteur de la ligue croate. Quelques mois plus tard, en juin 2013, il a fait ses premiers pas en équipe nationale face au Portugal. Précoce, le crack né en 96 a rapidement attisé les convoitises des meilleurs clubs. Manchester United, Manchester City et le Real Madrid notamment.

Le Barça l'a recruté très jeune

Mais le FC Barcelone a doublé tout le monde en 2014 en lui faisant parapher un contrat de 5 ans et en signant un chèque de 2,2 M€ (hors bonus). L'idée était de l'intégrer au Barça B avant qu'il puisse faire ses premiers pas en équipe première. Le début d'un rêve pour le natif de Dubrovnik. «Arriver à Barcelone, c'est quelque chose de spécial. Ce club me fait rêver depuis que je suis enfant et je suis honoré d'avoir la chance de jouer pour le Barça», avait-il déclaré après sa signature.

Sur un nuage, le jeune adolescent, qui s'entraînait avec Messi et le groupe pro, a passé toute l'année avec la réserve barcelonaise. Le temps de disputer une trentaine de rencontres et de marquer 4 buts. Il a aussi joué 29 minutes avec les pros en Coupe du Roi 15 janvier 2015. Son seul et unique match sous le maillot blaugrana. En effet, il a été prêté au Sporting Gijon la saison suivante pour engranger du temps de jeu en Liga. Pas convaincu par le crack, le Barça l'a finalement vendu en 2016.

Un parcours compliqué

Direction Hambourg pour le Croate, qui a été prêté ensuite à Las Palmas pour un an et demi. Libre à la fin de son contrat avec l'écurie allemande, Halilovic a rebondi à l'AC Milan à l'été 2018. On imaginait alors le jeune joueur enfin lancer sa carrière. Ce fut tout le contraire puisqu'il a enchaîné un prêt au Standard de Liège puis un autre à Hereenveen avant d'être transféré librement à Brimingham l'an dernier. Un club où il a disputé 17 matches (1 but) en Championship.

Sous contrat jusqu'à la fin de saison, le milieu aurait pu continuer l'aventure. Mais il a voulu prendre son temps comme expliqué dans la presse croate. «J'étais heureux à Birmingham et il y a eu beaucoup de demandes. J'ai décidé que je n'allais pas me précipiter car je me suis déjà précipité plus tôt dans ma carrière. J'ai décidé de prendre le temps et de prendre la bonne décision. Au cours des 2 ou 3 dernières années, je n'ai pas fait autant qu'espéré à cause des erreurs et des blessures. Mais aller en Angleterre m'a beaucoup aidé».

Rattraper le temps perdu

Courtisé par des écuries anglaises et espagnoles, mais aussi par des clubs basés à Dubai et en Chine, il a souhaité rester en Europe. Et c'est finalement à Reading (D2 anglaise) qu'il a signé cette saison. Après avoir disputé 6 matches et marqué 1 but, il a été absent près de deux mois suite à une blessure aux ischios-jambiers. Il a manqué 9 rencontres avant de revenir fin novembre. Et après 6 matches joués, il a été à nouveau sur le flanc. Blessé aux ischios-jambiers, il a été out jusqu'à la fin du mois de février.

Dans le groupe pour affronter Blackpool le 26 février, il n'a pas été retenu par la suite, lui qui a été envoyé avec les U23 pour retrouver le rythme. Si Halilovic a assuré qu'il était prêt à rejouer sur les réseaux sociaux, son entraîneur, Paul Ince, est d'un tout autre avis. «Il prendra un peu de temps avant de revenir», a-t-il confié au sujet du milieu qui n'a plus joué de match officiel depuis le 8 janvier dernier en FA Cup (39 minutes). Impatient, Alen Halilovic ne veut plus attendre et veut plus que jamais rattraper le temps perdu !