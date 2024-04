Le FC Barcelone promet la guerre au PSG

Le FC Barcelone semble encore croire au titre en Liga. Malgré les 8 points qui séparent les hommes de Xavi du Real Madrid en championnat, les Catalans veulent jouer le coup à fond et estiment qu’il y a encore de l’enjeu. Dans le même temps, les Blaugranas espèrent faire bonne figure en Europe cette saison, et c’est plutôt bien parti pour le moment. La bande de Robert Lewandowski a pris un bel avantage pour la qualification en demies en s’imposant 3-2 au Parc des Princes plus tôt cette semaine. Et avant le retour mardi, les Barcelonais avaient un match de Liga.

Face à Cadiz, les troupes de Xavi Hernandez ont fait le boulot. L’ancien milieu de terrain s’est même permis de faire tourner son équipe de façon conséquente, laissant bon nombre d’hommes forts au repos. Un but de João Félix en fin de première période aura suffit aux Barcelonais pour prendre les trois points facee à une équipe engluée en bas de tableau.

Xavi promet la guerre

Après le match, Xavi s’est logiquement exprimé sur ce choc à venir. Et il promet une nouvelle rencontre difficile pour les Parisiens. « On est dans le meilleur moment de la saison. On a été très bon ce soir, sur une pelouse difficile. Mardi, ça sera une véritable guerre. C’est ce qu’il y a de plus beau dans le foot, mais nous sommes dans notre meilleur moment », a lancé le tacticien catalan.

Si le PSG a pu se reposer, n’ayant pas joué de rencontre de championnat ce week-end, le tacticien barcelonais a pu reposer ses cadres et seuls Ter Stegen et Pau Cubarsí ont enchaîné les deux rencontres en tant que titulaires. Un contexte idéal, et Xavi sait aussi qu’il peut compter sur certains joueurs de banc comme Félix ou Fermin Lopez dans le cas où les choses venaient à se corser mardi soir. Le PSG est prévenu…