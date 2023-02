Premier League : Tottenham retrouve la victoire face à West Ham et remonte à la 4e place

Les Spurs remportent le derby londonien. Après avoir subi deux défaites consécutives, Tottenham a retrouvé des couleurs ce dimanche en s’imposant face à West Ham (2-0) lors de la 24e journée de Premier League. Dans une première période avec très peu de situations de but dans les deux camps malgré une belle opportunité pour Richarlison juste avant la pause (45e+2), les Lilywhites et les Hammers rentraient au vestiaire sur un score nul et vierge.

Revenus en seconde mi-temps avec une mentalité plus conquérante, les coéquipiers de Clément Lenglet trouvaient rapidement l’ouverture après une splendide action collective conclue par Emerson Royal (1-0, 56e). Les locaux doublaient la mise quelques minutes plus tard grâce un caviar d’Harry Kane pour son compère Heung-Min Son, entré en cours de jeu (2-0, 72e). Un succès qui permet donc à Tottenham de se relancer dans la course à la Ligue des champions et de doubler Newcastle en lui chipant la quatrième place. West Ham pour sa part reste dans la zone rouge (18e) et enchaîne un troisième match sans victoire.

