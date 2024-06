Euro 2024 : la Slovaquie fait chuter la Belgique !

Deux sélectionneurs italiens aux commandes (Tedesco et Calzona) pouvaient laisser craindre un spectacle minimal entre la Belgique, favori du groupe E, et la Slovaquie. Pourtant, après le 3-0 surprenant infligé par la Roumanie à l’Ukraine, une nouvelle surprise avait lieu dès les premières minutes. Jérémy Doku, dont les accélérations avaient offert d’entrée de jeu deux occasions à Lukaku, qui les loupait, se trompait défensivement, et offrait un ballon en or aux Slovaques, au cœur de la surface. Schranz glissait une belle talonnade vers Kucka, Casteels repoussait, mais le ballon revenait vers le premier nommé, qui punissait la Belgique (0-1, 7e).

Les Diables rouges étaient tout de suite punis pour leur manque de discipline défensive, mais aussi pour leur inefficacité offensive, incarnée par un Lukaku qui avait gâché deux caviars aux 3e et 5e minute, notamment à cause du portier adverse Martin Dubravka. Surtout, ce but coupait les jambes belges, des jambes que seul Doku semblait avoir d’ailleurs. Pas de changement de rythme, un manque de maîtrise flagrant dans l’entrejeu, pendant que les Slovaques affichaient une formidable justesse. A l’image d’une magnifique action qui débouchait sur une reprise de volée d’Haraslin, sortie par Casteels (40e).

Lukaku frustré par sa maladresse et l’arbitrage vidéo

A l’inverse, Romelu Lukaku faisait preuve d’une maladresse indigne, dont il est parfois raillé, une nouvelle fois à la 43e minute, se loupant totalement face au but alors qu’il avait été lancé seul dans la profondeur. Au retour des vestiaires, les joueurs de Calzona continuaient de jouer leur football, sans complexe. Haraslin trouvait le poteau d’une frappe limpide (48e), Vavro envoyait un missile de 30 mètres qui frôlait le cadre. Mais ils ne faisaient pas le break. Lukaku, lui, tirait à nouveau sur Dubravaka, puis trouvait enfin la faille sur une remise de la tête d’Onana. Le but était cependant logiquement annulé pour hors-jeu (56e).

La Belgique intensifiait enfin ses efforts, et Tedesco lançait Bakayoko à la place de Mangala, très décevant. Les vagues s’enchaînaient sur les buts de Dubravka, et il fallait une résistance héroïque des joueurs slovaques pour empêcher l’égalisation. Plus les minutes passaient, plus les Belges donnaient la sensation de craquer physiquement. Et les entrants en jeu ne transformaient pas le visage offensif de l’équipe. Du moins jusqu’à une percée de Lois Openda, qui servait en retrait Lukaku. But ? Oui, mais non. La VAR alertait l’arbitre d’une légère main d’Openda au moment du contrôle du ballon. Nouveau but refusé. Le score ne bougeait donc finalement plus. La Belgique entame ainsi son tournoi par une défaite surprenante face à la Slovaquie.

